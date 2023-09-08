Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ на севере Крыма

|
Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 27 0

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на севере полуострова

Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ на севере Крыма

Фото: Петров Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сорвана очередная попытка киевского режима совершить теракт на российской территории.

Над Крымом сбит украинский беспилотник. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить теракт на северной части региона.

В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что попытка киевского режима была пресечена благодаря работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников.

Тема:
Спецоперация
8 сент
Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
8 сент
«Не могут сказать «нет»: США предупредили Украину о смертельной опасности
8 сент
«На душе легче»: Гусева рассказала, зачем поехала в Донбасс
8 сент
«Батька этим заниматься не будет»: какие две страны укроют граждан Украины от мобилизации
8 сент
«Спираль смерти»: Украину предупредили о новой опасности
8 сент
«У них большие проблемы»: в США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
8 сент
Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников
8 сент
Под прицелом: наши артиллеристы бьют по тылу украинских боевиков
8 сент
Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства
8 сент
Работает авиация: лучшее видео из зоны СВО за день
+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
98.20
0.36 105.28
0.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

13:00
Врио губернатора Херсонской области Сальдо проголосовал на выборах в Госдуму
12:55
Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко женился прямо во время клипа
12:46
Охотница за деньгами: молодая подруга Аль Пачино сама бросила его после родов
12:30
Путь длиной в 40 лет: кто выступит фестивале тяжелого рока KKinchevFest
12:18
Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ на севере Крыма
12:05
ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Батька этим заниматься не будет»: какие две страны укроют граждан Украины от мобилизации
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России