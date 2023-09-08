Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ на севере Крыма
Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на севере полуострова
Фото: Петров Сергей / ТАСС
Сорвана очередная попытка киевского режима совершить теракт на российской территории.
Над Крымом сбит украинский беспилотник. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить теракт на северной части региона.
В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что попытка киевского режима была пресечена благодаря работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников.
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