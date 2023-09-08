Второй пошел: российские войска уничтожили еще один танк Challenger 2 в зоне СВО
Балицкий: комплекс «Корнет» уничтожил второй танк Challenger 2
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
Ранее на Западе утверждали, что эта бронетехника — «неубиваемая».
Российские войска уничтожили уже два «непробиваемых» британских танка Challenger 2. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, не успели западные страны пережить уничтожение первого «неубиваемого» танка Challenger 2, как наши военные вывели из строя второй. Это произошло в пятницу, 8 сентября, на Запорожском направлении. Как говорит врио губернатора, на линии фронта было замечено менее десяти подобных танков, переданных «заокеанскими партнерами» киевскому режиму. По позициям был совершен удар российским противотанковым ракетным комплексом «Корнет»
При этом иностранная техника так и останется гореть там, где стояла, считает Балицкий, ведь имеет слишком большой вес, и утащить его в тыл украинские боевики уже не смогут.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ.
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