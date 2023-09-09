Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе
Зеленский: превосходство России в небе останавливает контрнаступление Украины
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Президент Украины отметил, что из-за этого многие процессы идут медленнее.
Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в ходе специальной военной операции (СВО) у России есть превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению Вооруженных сил республики (ВСУ). Его слова цитирует РБК со ссылкой на украинские СМИ.
Украинский лидер заявил, что Москва с неба останавливает контрнаступление. Из-за этого он вновь призвал союзников предоставить Киеву истребители.
Кроме этого, Зеленский пожаловался на то, что многие процессы идут медленнее, чем ему хотелось. Начиная от санкций в отношении России до передачи оружия Украине.
«И когда Киев спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это таков: наши шаги быстрее, чем новые санкции», — заявил он на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
В конце последнего месяца лета Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе.
Россия продолжает вести военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин анонсировал ее начало 24 января 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР к Москве, с просьбой просьбы оказать помощь в борьбе с агрессией со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России.
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