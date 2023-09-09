В США заявили о массовой сдаче украинских боевиков в плен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Офицер Макгрегор: боевики ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм

В США заявили о массовой сдаче украинских боевиков в плен

Фото: www.globallookpress.com / Eusebio GarcÃ­A Del Castillo

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Тема:
Спецоперация

Плохо обученные мобилизованные не хотят идти на заведомо обреченный штурм российских позиций.

Все больше украинских боевиков сдаются в плен, не желая выполнять убийственные приказы командования. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем», — сказал он.

По словам Макгрегора, массовая сдача украинцев происходит из-за того, что их плохо обучили, а затем бросили на штурм укрепленных российских линий обороны, отдав, по сути, невыполнимый приказ. На Западе, в свою очередь, не хотят знать правды о том, что происходит на фронте.

Между тем, отметил американский офицер, на поле боя погибли уже 400 тысяч украинских боевиков, и это «невероятно большая цифра».

Ранее Макгрегор утверждал, что украинские боевики спасаются бегством или массово сдаются в плен российской армии на харьковском направлении. По словам эксперта, российские бойцы активизировали наступательные действия на данном участке фронта, а украинцы, в свою очередь, не сильно им сопротивляются, сдаваясь «целыми подразделениями по сто, двести человек».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, украинским боевикам для сдачи в плен достаточно настроить свои рации на специальную частоту и назвать позывной «Волга».

Тема:
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