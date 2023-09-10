Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку

Прежде Зеленский заявлял, что этой осенью на Украине пройдет «масштабная чистка».

Следствие провала — министра обороны Украины Резникова отправляют в почетную отставку послом в Великобританию. Он больше запомнился демонстрацией своего носового платочка и неуемной тягой покататься на западных танчиках. Туманный альбион вновь подтверждает свою славу последнего пристанища для разного рода проходимцев.

Не даст соврать экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, который прописался в Лондоне, а на этой неделе в британском журнале Economist выдал сенсацию. Оказывается, что с 2015 года в его ведомстве был создан спецотдел по уничтожению неугодных политиков в Донбассе и на Украине. Причем в первоначальном тексте журналисты написали, что эта группа должна устранять людей, а потом Наливайченко перезвонил в журнал и попросил исправить «людей» на «террористов».

В статье перечисляют минимум жертв этого спецотдела. Это лидеры Донбасса — Гиви, Моторола, Захарченко, а также журналистка — Дарья Дугина и Евгений Юнаков — руководитель администрации Великого Бурлука Харьковской области. Собственно, никто не сомневался в следе украинских спецслужб, но впервые это признание прозвучало с той стороны. Наливайченко считают «человеком» Госдепа. Зачем американцам сливать в прессу такую информацию — вопрос открытый. Возможно, это сигнал о готовности «продолжить» охоту на людей.

Нового министра обороны Украины Рустема Умерова тоже считают американским ставленником. Он учился в США, потом лоббировал интересы западных инвестфондов, возглавляя фонд госимущества, за год умудрился приватизировать, то есть распродать, госсобственности в пять раз больше, чем его предшественники.

Показательно проходило утверждение Умерова на должность в Раде. Он выступает на трибуне, в это время депутаты занимается кто чем — общаются, читают новости, кто-то фотографируется на фоне Умерова. В общем депутатам плевать, что там бубнит будущий министр обороны, а ему в общем-то плевать, как это воспринимают. Всем понятно, что делать он будет, что скажут. А депутаты это так же индифферентно утверждать. Еще одна задача Умерова — подписывать приказы, направляя на фронт новые волны рекрутов.

Мобилизация на Украине усиливается, уже собрались гнать в ряды ВСУ ранее не годных к военной службе — больных вирусным гепатитом, с ВИЧ-инфекцией, с расстройством психики и невротическими расстройствами. Всех женщин-медиков и фармацевтов обязали до 1 октября встать на воинский учет. Им же ограничивают выезд за границу. Заметьте, не чиновникам, не бизнесменам, не их детям, женщинам.

А никто не говорил, что украинцам будет легко. Цинизм генсека НАТО на этой неделе, что называется зашкаливал. Началось перебрасывание ответственности, кто виноват в провале наступления. Альянс пеняет на Киев, мол, воевать не умеют, тут даже оказалась уместной похвала российской обороне.

Со своей стороны Киев укоряет союзников, мол, те и санкции перестали новые вводить против России и вооружений поставили маловато.

Не имея успехов на основном направлении, ВСУ при этом пытаются атаковать малыми силами, в основном диверсионными группами на других участках. Особенно они активизировались на Днепре. Там после подрыва плотины Каховской ГЭС обнажились отмели. Многие из них за лето заросли травой высотой в человеческий рост. Дельта Днепра и без того насыщенна островами, а сейчас и вовсе превратилась в настоящий лабиринт, в котором идут непрерывные боестолкновения. Как выглядит оборона Днепровского рубежа — увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.