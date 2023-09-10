«Наш духовный скреп»: как прошла сессия о сохранении языков коренных народов РФ 

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Сессия о сохранении языков коренных народов России прошла на ВЭФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Путь небольших форматов позволит поддержать желающих стать членами большого национального общества.

На полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась сессия о сохранении языков малочисленных коренных народов России. Одним из спикеров в рамках мероприятия выступила директор «Дома народов России» Анна Полежаева.

Глава учреждения рассказала о влиянии языков на культуру страны и обратила внимание на необходимость их охраны и сохранения. По ее словам, все они — это неотъемлемая культурная составляющая страны.

«Изучение русского языка — это наш духовный скреп. Но, помимо этого, каждый из нас представляет и хранит другие сокровища. Речь идет, конечно, о языках коренных народов», — прокомментировала Полежаева.

Снижение использования языков малочисленных народов может привели к серьезным убыткам культурного фонда, считают в «Доме». Полежаева рассказала, что организация сейчас работает над созданием нового проекта, который приобретет вид центра изучения языков коренных народов Отечества.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ рассказали о создании генетического паспорта для сокола.

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