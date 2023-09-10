В ЦИК назвали терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 0

Памфилова назвала терактом атаку на избирательный участок в Запорожской области

В ЦИК назвали терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате попадания украинского дрона один из пунктов для голосования оказался разрушен.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области ударом беспилотника.

Атака произошла минувшей ночью. В результате попадания украинского дрона один из избирательных участков оказался разрушен. Жертв и пострадавших удалось избежать, так как ни членов комиссии, ни посетителей в момент удара в здании не было.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев в беседе с журналистами заявил, что очевидной целью украинских боевиков было запугать членов избиркома, чтобы они не вышли на работу.

Булаев добавил, что в Херсонской области из-за угрозы обстрелов с украинской стороны избирательная комиссия была вынуждена перебраться в подвал.

Известно, что диверсии на избирательных участках в пограничных регионах России продолжаются уже несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории избирательного участка в населенном пункте Счастливцево Херсонской области обнаружили боевую гранату.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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