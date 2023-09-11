«Это наше ноу-хау»: на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути

Проект стал одним из важнейших для России.

Проект развития Северного морского пути (СМП) стал одним из важнейших для России, но впереди еще много работы в этом направлении. Такое мнение выразил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Наши лодки давно и эффективно всплывают на Северном полюсе, и стрелять с Северного полюса умеем только мы и больше никто в мире — это наше ноу-хау», — заявил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Мировой транспортный северный путь».

Так, лидер морской транспортировки энергоносителей Совкомфлот уже показал результаты работы. Суда компании в феврале–марте идут по восточному сектору и успешно справляются со своей задачей.

При этом Россия активно использует современные методы изучения Арктики. Для большего удобства разрабатывается система мониторинга за климатом, а в Арктической зоне создаются климатические полигоны, которые будут помогать с исследованием вечной мерзлоты. Россия создала первое в мире судно, которое вмерзло в Арктику и фактически стало плавучей платформой.

10 сентября во Владивостоке начал свою работу VIII Восточный экономический форум. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла сессия о сохранении языков коренных народов РФ.