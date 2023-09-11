«Это наше ноу-хау»: на ВЭФ показали результаты развития Северного морского пути

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Рита Миронова
Рита Миронова 11 0

На ВЭФ отметили первые результаты развития Северного морского пути

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

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Проект стал одним из важнейших для России.

Проект развития Северного морского пути (СМП) стал одним из важнейших для России, но впереди еще много работы в этом направлении. Такое мнение выразил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Наши лодки давно и эффективно всплывают на Северном полюсе, и стрелять с Северного полюса умеем только мы и больше никто в мире — это наше ноу-хау», — заявил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Мировой транспортный северный путь».

Так, лидер морской транспортировки энергоносителей Совкомфлот уже показал результаты работы. Суда компании в феврале–марте идут по восточному сектору и успешно справляются со своей задачей.

При этом Россия активно использует современные методы изучения Арктики. Для большего удобства разрабатывается система мониторинга за климатом, а в Арктической зоне создаются климатические полигоны, которые будут помогать с исследованием вечной мерзлоты. Россия создала первое в мире судно, которое вмерзло в Арктику и фактически стало плавучей платформой.

10 сентября во Владивостоке начал свою работу VIII Восточный экономический форум. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла сессия о сохранении языков коренных народов РФ.

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