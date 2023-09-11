Германия поставит на Украину еще 40 БМП Marder

Однако прежде немецкая сторона заявляла о готовности поставить киевскому режиму только 20 единиц данной техники.
Фото: Reuters / ANNEGRET HILSE
Правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о поставке Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает украинское агентство со ссылкой на немецкий концерн.
Изначально в руководстве страны планировали отправить около 20 машин пехоты, находящихся в запасе. Однако спустя два месяца в Германии решили собрать технику практически с нуля. Уже имеющиеся в распоряжении немецкой армии танки приберегут на случай экстренных мер.
«Работа Rheinmetall над существующими машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году», — говорится в сообщении.
После поставок этих боевых единиц общее число доставленных в Украину танков достигнет 80. Новые экземпляры пойдут как дополнение к тем 40 бронемашинам, которые ВСУ получили весной.
Ранее 5-tv.ru писал, что производство танков Т-80 могут возобновить в России.
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