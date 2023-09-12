Поворот на Восток: как события на ВЭФ влияют на миропорядок
Уход от Запада приобретает все более понятные и осязаемые формы.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Энергетика, транспорт, медицина, технологии. Это лишь некоторые из множества сфер, проекты в которых получили мощный импульс развития на Восточном экономическом форуме.
О том, как поворот на Восток приобретает все более понятные и осязаемые формы, из Владивостока расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.
- 12 сент
- Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии
- 12 сент
- «Мы в постоянном контакте»: Путин прояснил нюансы отношений с Пашиняном
- 12 сент
- Путин призвал не допустить появления гетто в России: «Чувствительный момент»
- 12 сент
- «Как будто не их люди»: Путин назвал потери Украины за время контрнаступления
- 12 сент
- «Пусть отменят запрет»: Путин назвал условие переговоров с Украиной
- 12 сент
- Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
- 12 сент
- «Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина
- 12 сент
- Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы
- 12 сент
- Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»
- 12 сент
- «Тогда и поговорим»: Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Читайте также
68%
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?