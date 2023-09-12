Путин поручил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников ОПК

Дальневосточную ипотеку под 2% нужно распространить на всех работников Оборонно-промышленного комплекса России (ОПК). Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заявил президент.

При этом в программе не будут учитываться возраст и семейное положение сотрудника, подчеркнул глава государства.

Ранее появилась информация, что к 1 ноября по поручению президента должны в стране должны запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.

Так, молодые семьи смогут пользоваться льготами на территориях, которые относятся к Арктической зоне. Аналогичная возможность уже давно действует для жителей Дальнего Востока.

Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры.