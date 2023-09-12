В результате обстрелов гибнут мирные жители. Факт преступлений киевского режима признали и в США.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Об этом заявил военный корреспондент США Патрик Ланкастер в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Журналист отметил, что украинские боевики активизировали обстрелы Донецка во время недавних выборов в России. В результате атак многие дома и квартиры оказались серьезно повреждены. Ланкастер считает, что Киев ненавидит население, проживающее на возвращенных регионах.

«Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также по другим местам в соседних деревнях. Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов», — заявил военкор.

Также он добавил, что распиаренное контрнаступление не принесло никаких результатов. И с приходом зимы положение ВСУ не улучшится.

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Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько денег США выделили на помощь Украине. Сумма превысила отметку в 100 миллиардов долларов.