Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились около четырех часов

На космодроме Восточный завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына. Они продлились порядка четырех часов.

Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на Дальнем Востоке. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще порядка часа.

После делегации сели за обеденный стол. Путин поднял тост за процветание народов РФ и КНДР, а также развитие сотрудничества двусторонних отношений стран. Северокорейский лидер в ответ пожелал России победы над «сборищем зла», а президенту Великой и Могучей — здоровья.

В Кремле отмечали, что в рамках сегодняшней встречи лидеры не собираются подписывать важных документов. Однако Путин и Ким Чен Ын выразили настрой на укрепление дружбы и добрососедства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Путин угостил Ким Чен Ына после переговоров.