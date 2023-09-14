Артиллерия и беспилотники работают в связке: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 0

Командная и слаженная работа подразделений — залог успеха российских военных.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают эффективно выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции. Видео эпичного противостояния поделилось Минобороны РФ.

Расчеты действуют уверенно и слаженно, подготовка реактивных установок «Ураган» к бою занимает считанные минуты. Но основа боя без потерь — быстрая смена позиции.

Результаты огня РСЗО «Ураган» корректируются с помощью беспилотных летательных аппаратов.

А как обучают операторов БПЛА? Ответ на этот вопрос тоже есть у Минобороны. Тренировка и подготовка военнослужащих разведывательных подразделений и операторов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов ведется прямо в зоне СВО.

Боевая обстановка сложна и опасна: в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника российские бойцы управляют беспилотниками на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, видеофиксации огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Работают беспилотники круглые сутки. И их операторы тоже.

Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия.

Ранее 5-tv.ru показывал, как бойцы ВДВ уничтожили британский танк Challenger 2.

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Спецоперация
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