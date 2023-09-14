Неужели те, кто поддерживает киевский режим, рискуют остаться без единомышленников?

Попытки США и союзников склонить страны глобального Юга к поддержке Украины не увенчались успехом. Однако ожидается, что американцы продолжать вести такую политику в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и чиновников.

«Очевидно, что Запад в целом был удивлен широко распространенным нежеланием стран глобального Юга присоединиться к нему», — заявил изданию бывший сотрудник Минобороны ФРГ, руководитель германского офиса консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау.

Он отметил, что западные страны недооценили степень недоверия к ним со стороны других государств, а также желание крупных мировых игроков проводить независимую политику. Таким образом, по словам Техау, в последнее время желание критиковать Россию на весь мир снизилось, а многие страны выступили против требований Украины о трибунале.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским уже совсем скоро может остаться без финансовой поддержки стран «коллективного Запада».