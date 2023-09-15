Один в поле воин: как российский танк обратил в бегство колонну ВСУ

Военнослужащим удалось не только спугнуть противника, но и уничтожить его технику.

Российский танк обратил в бегство целую колонну украинских боевиков. Как пишет РИА Новости, военнослужащие группировки «Восток» хотели отразить атаку, но огнем артиллерии смогли заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить.

«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск», — рассказал командир экипажа.

Танкистам удалось не только спугнуть противника, но и уничтожить несколько бронемашин, а также живую силу ВСУ. Кроме того, бойцы группировки «Восток» смогли отразить три атаки украинских боевиков на южнодонецком направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами. Однако успехов неонацисты не достигли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как артиллеристы и танкисты громят позиции ВСУ.