Орудие к бою! Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ

Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР.

Общими усилиями наших военных на разных направлениях спецоперации за минувшие сутки были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ. Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР. О результативной работе наших артиллеристов и танкистов рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.