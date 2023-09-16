Орудие к бою! Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ

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Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР.

Общими усилиями наших военных на разных направлениях спецоперации за минувшие сутки были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ. Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР. О результативной работе наших артиллеристов и танкистов рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

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