МО РФ: украинский беспилотник был перехвачен в небе над Воронежской областью

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также опубликовал информацию о подавленном беспилотнике.

«Пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу», — добавил представитель региональных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе.