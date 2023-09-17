МО РФ: украинский беспилотник был перехвачен в небе над Воронежской областью

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 9 0

Российские военные обезвредили дрон ВСУ, не допустив разрушений.

МО РФ: украинский беспилотник был перехвачен в небе над Воронежской областью

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также опубликовал информацию о подавленном беспилотнике.

«Пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу», — добавил представитель региональных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе.

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