В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

Заместитель главы управления Росгвардии по ДНР выразил соболезнования его родным и близким.

В зоне специальной военной операции (СВО) в ходе боевых действий героически погиб полковник армии и командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель главы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — сообщил он.

Ходаковский отметил, что был сильно расстроен известием о героической гибели боевого товарища. Он выразил свои глубочайшие соболезнования семье Кондрашкина, а также всем его близким людям.

Их первая встреча произошла после ошеломительной победы российских войск под Мариуполем, где они вместе выполняли ряд боевых задач.

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