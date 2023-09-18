Ситуация накаляется: в Германии планируют поставки ракет Taurus на нужды ВСУ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Депутат ФРГ Кизеветтер: в ближайшие дни появится решение о поставках Taurus ВСУ

Ситуация накаляется: в Германии планируют поставки ракет Taurus на нужды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Решение о передаче крылатых ракет будет принято после встречи в Рамштайне.

Германия пообещала усилить армию Украины ракетами дальнего действия Taurus. Соответствующими планами в правительстве страны поделился портал NTV со ссылкой на комментарий депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

После того, как ВС РФ уничтожили «непобедимый» британский танк Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании, в Киеве попросили помощи у европейских партнеров. В Германии одними из первых предложили варианты по поставке вооружения. Окончательная дата импорта техники будет озвучена после встречи чиновников на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — заявил немецкий политик.

В дополнение Кизеветтер объяснил: с его точки зрения, немецкие ракеты достаточно «нежное» оружие, так как оно обладает способностью разрушать линии снабжения.

Примечательно, что еще недавно в ФРГ неоднократно заявляли, что передача ракет и любого другого оружия Киеву не рассматривается как приоритет, потому что требует согласования с США и НАТО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Страны «коллективного Запада» в свою очередь объявили России экономическую войну и принялись накачивать Киев техникой и вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США также ищут возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.

Тема:
Спецоперация
18 сент
«Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины
18 сент
«Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах
18 сент
Зачистка продолжается: на Украине уволили всех заместителей главы Минобороны
18 сент
В Запорожской области предложили поднять вопрос о деоккупации ГДР
18 сент
«Доведенные до отчаяния»: элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой
18 сент
«Так много за ничтожный результат»: Маск в пух и прах разнес контрнаступление ВСУ
18 сент
«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления
18 сент
«От лукавого»: почему попытки Зеленского манипулировать миром обречены на провал
18 сент
В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
18 сент
Гвоздики в бою: наши артиллеристы теснят врага на запорожском направлении
+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
«Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины
12:47
Не до ЗАГСа: с кем встречался Александр Петров до знакомства с будущей женой
12:41
По украинскому сценарию: в Грузии заявили о готовящемся госперевороте
12:36
Ожоги и скотч: тело пенсионерки с рваной раной шеи нашли в одном из районов Петербурга
12:27
Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова
12:20
«Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах

Сейчас читают

Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России