Решение о передаче крылатых ракет будет принято после встречи в Рамштайне.

Германия пообещала усилить армию Украины ракетами дальнего действия Taurus. Соответствующими планами в правительстве страны поделился портал NTV со ссылкой на комментарий депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

После того, как ВС РФ уничтожили «непобедимый» британский танк Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании, в Киеве попросили помощи у европейских партнеров. В Германии одними из первых предложили варианты по поставке вооружения. Окончательная дата импорта техники будет озвучена после встречи чиновников на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — заявил немецкий политик.

В дополнение Кизеветтер объяснил: с его точки зрения, немецкие ракеты достаточно «нежное» оружие, так как оно обладает способностью разрушать линии снабжения.

Примечательно, что еще недавно в ФРГ неоднократно заявляли, что передача ракет и любого другого оружия Киеву не рассматривается как приоритет, потому что требует согласования с США и НАТО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Страны «коллективного Запада» в свою очередь объявили России экономическую войну и принялись накачивать Киев техникой и вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США также ищут возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.