Ситуация накаляется: в Германии планируют поставки ракет Taurus на нужды ВСУ

Депутат ФРГ Кизеветтер: в ближайшие дни появится решение о поставках Taurus ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich
Решение о передаче крылатых ракет будет принято после встречи в Рамштайне.
Германия пообещала усилить армию Украины ракетами дальнего действия Taurus. Соответствующими планами в правительстве страны поделился портал NTV со ссылкой на комментарий депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
После того, как ВС РФ уничтожили «непобедимый» британский танк Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании, в Киеве попросили помощи у европейских партнеров. В Германии одними из первых предложили варианты по поставке вооружения. Окончательная дата импорта техники будет озвучена после встречи чиновников на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — заявил немецкий политик.
В дополнение Кизеветтер объяснил: с его точки зрения, немецкие ракеты достаточно «нежное» оружие, так как оно обладает способностью разрушать линии снабжения.
Примечательно, что еще недавно в ФРГ неоднократно заявляли, что передача ракет и любого другого оружия Киеву не рассматривается как приоритет, потому что требует согласования с США и НАТО.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.
Страны «коллективного Запада» в свою очередь объявили России экономическую войну и принялись накачивать Киев техникой и вооружением.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США также ищут возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.
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