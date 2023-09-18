«Проблемы нет»: что будет делать сборная РФ по футболу без чемпионата УЕФА

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 307 0

Депутат Журова: период без соревнований УЕФА можно использовать для тренировок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На что спортсмены могут обратить внимание, пока нет допуска к международным соревнованиям?

Сборная РФ по футболу и российские футбольные клубы не получили допуск к соревнованиям в Европе. По словам президента УЕФА, наши спортсмены смогут вновь принимать участие в чемпионате после окончания спецоперации на Украине. Как считает депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова, этот период можно использовать для усиленных тренировок. Своим мнением она поделилась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Светлана Журова считает, что российский футбол без участия в международных соревнованиях не потеряет ничего существенного. Эксперт напомнила про времена СССР, когда спортсмены крайне редко выезжали на иностранные чемпионаты и, тем не менее, показывали качественную интересную игру, собирая на своих внутренних соревнованиях полные трибуны. Что касается современного спорта, то, по мнению депутата, ничего страшного в недопуске наших игроков к европейским чемпионатам нет.

«Не вижу, в чем проблема играть внутри России? Говорят, что уровень будет падать. Возможно. Но у нас приезжают часто иностранные игроки, которые привозят сюда достаточно серьезные другие подходы в игре, стиле, чему-то учат наших, наши перенимают это», — объясняет Журова.

По мнению депутата, во многих видах спорта уровень мастерства внутри страны весьма высок, и отметила, что для его поддержания необходимо создавать условия.

«База есть, возможности есть. Я думаю, это, наоборот, хороший период, когда мы можем, не боясь проиграть в соревнованиях, еще больше потренироваться», — считает депутат.

Светлана Журова отметила, что, возможно, российский спорт в целом и футбол в частности может воспользоваться этим периодом, чтобы подготовиться и вернуться намного сильнее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему культура отмены не работает на всех российских спортсменов.

Тема:
Спецоперация
18 сент
Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после санкций Запада
18 сент
Центр Донецка под обстрелом: кадры последствий удара ВСУ по администрации ДНР
18 сент
Солист группы «Чайф» про рок-музыкантов, выступивших против СВО: «Молчали бы лучше»
18 сент
Двух уроженцев Херсонской области задержали в Москве за запуск квадрокоптера
18 сент
«Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины
18 сент
Защитники Донбасса отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
18 сент
Наученные провалом: ВСУ стали уважительно относиться к российским бойцам
18 сент
ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь
18 сент
Российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow
18 сент
«Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой
+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:03
Вдохновила Лариса Долина: как Дмитрий Ермак избавляется от лишних килограммов
18:57
Путин поручил своевременно принимать меры для укрепления рубля
18:50
«Проблемы нет»: что будет делать сборная РФ по футболу без чемпионата УЕФА
18:40
В России планируют упростить оплату задолженности по кредитам
18:31
Посол Франции был вызван в МИД РФ на фоне недопуска журналиста на речь Макрона
18:25
Всего две составляющих: Волочкова раскрыла рецепт идеального секса

Сейчас читают

Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса
«Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России