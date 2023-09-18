Центр Донецка под обстрелом: кадры последствий удара ВСУ по администрации ДНР
Появились кадры последствий обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
По предварительной информации, погибших и раненых нет.
В результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе местной администрации. Кадры с последствиями атаки неонацистов появились в распоряжении 5-tv.ru.
В здании выбиты окна, а также разрушена крыша. Все фрагменты и осколки от снаряда будут отправлены на экспертизу. На месте уже работают спецслужбы.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили в 14.50 (по МСК) три ракеты из РСЗО по центру Донецка.
По предварительной информации, погибших и раненых нет. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что зафиксированы только разрушения гражданской инфраструктуры.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли монастырь в селе Гуево Курской области.
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