МО РФ: под Красным Лиманом войска России уничтожили бойцов «Азов»*
МО: войска России уничтожили штурмовиков «Азова» на Краснолиманском направлении
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Потери противника на этом направлении составили до 50 военнослужащих.
На краснолиманском направлении российские бойцы уничтожили до 50 штурмовиков бригады «Азов»*. Об этом сообщает подполковник Александр Савчук в беседе с РИА Новости.
Кроме того, российским военным удалось уничтожить специальную бронированную машину. Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила также реактивный снаряд HIMARS.
«На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“*», — сообщил Савчук.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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