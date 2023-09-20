МО РФ: под Красным Лиманом войска России уничтожили бойцов «Азов»*

Потери противника на этом направлении составили до 50 военнослужащих.

На краснолиманском направлении российские бойцы уничтожили до 50 штурмовиков бригады «Азов»*. Об этом сообщает подполковник Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить специальную бронированную машину. Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила также реактивный снаряд HIMARS.

«На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“*», — сообщил Савчук.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.