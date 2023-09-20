Посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявлений Зеленского

Украинский лидер уличил «некоторых друзей» в поддержке Москвы.
Фото: Pawel Supernak / ТАСС
Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был в срочном порядке вызван в здание МИД Польши на фоне высказываний президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Польши.
Зеленский в рамках своего участия в Генассамблеи ООН обвинил «некоторых друзей» Украины в ЕС в том, что они якобы только показывают свою солидарность с Киевом, но на самом деле «подготавливают почву» для российской стороны.
Зварыча в здании министерства встретил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Он донес украинскому послу позицию стороны, которая выразилась в протесте, спровоцированном формулировками Зеленского о поддержке Москвы.
Ранее 5-tv.ru писал, что посол Германии в Китае был вызван в МИД после заявлений главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о лидере КНР Си Цзиньпине. Дипломат назвала председателя КНР «диктатором».
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