Посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявлений Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Украинский лидер уличил «некоторых друзей» в поддержке Москвы.

Посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявлений Зеленского

Фото: Pawel Supernak / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был в срочном порядке вызван в здание МИД Польши на фоне высказываний президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Зеленский в рамках своего участия в Генассамблеи ООН обвинил «некоторых друзей» Украины в ЕС в том, что они якобы только показывают свою солидарность с Киевом, но на самом деле «подготавливают почву» для российской стороны.

Зварыча в здании министерства встретил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Он донес украинскому послу позицию стороны, которая выразилась в протесте, спровоцированном формулировками Зеленского о поддержке Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Германии в Китае был вызван в МИД после заявлений главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о лидере КНР Си Цзиньпине. Дипломат назвала председателя КНР «диктатором».

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Украинский кризис
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