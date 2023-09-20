Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы РФ отразили за сутки пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринял попытку наступления в районе нескольких населенных пунктов, однако был разбит. Столкновения произошли недалеко от Клещеевки, Веселого и Химки на донецком направлении.

В результате успешной работы российских подразделений удалось ликвидировать до 175 украинских нацистов, служивших в третьей штурмовой, 53-й и 110-й механизированных бригадах ВСУ.

В Минобороны отметили, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. За минувшие сутки враг потерял на данном участке фронта гаубица Д-30, а также РСЗО «Смерч».

Ликвидирована была и западная техника, стоящая на вооружении ВСУ. Российские военные вывели из строя американскую гаубицу М109 Paladin и артиллерийскую установку польского производства Krab.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации.