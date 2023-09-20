Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Потери противника на данном участке фронта составили до 175 украинских военнослужащих.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные силы РФ отразили за сутки пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринял попытку наступления в районе нескольких населенных пунктов, однако был разбит. Столкновения произошли недалеко от Клещеевки, Веселого и Химки на донецком направлении.
В результате успешной работы российских подразделений удалось ликвидировать до 175 украинских нацистов, служивших в третьей штурмовой, 53-й и 110-й механизированных бригадах ВСУ.
В Минобороны отметили, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. За минувшие сутки враг потерял на данном участке фронта гаубица Д-30, а также РСЗО «Смерч».
Ликвидирована была и западная техника, стоящая на вооружении ВСУ. Российские военные вывели из строя американскую гаубицу М109 Paladin и артиллерийскую установку польского производства Krab.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации.
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