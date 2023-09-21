Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР
РИА Новости: сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Для этого даже пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов, из-за чего страдают обычные граждане.
Сотрудники Службы безопасности Украины начали массово продавать свои квартиры в Луганске. Об этом РИА Новости рассказал источник.
По его словам, работники СБУ жили в ЛНР до 2014 года, а теперь экстренно пытаются продать свои жилища. Для этого даже пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов, из-за чего страдают обычные граждане.
«Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики», — рассказал собеседник агентства.
В СБУ понимают, что Украина не сможет вернуть ЛНР, как и другие территории, которые теперь являются частью России.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене.
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