Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР

Для этого даже пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов, из-за чего страдают обычные граждане.

Сотрудники Службы безопасности Украины начали массово продавать свои квартиры в Луганске. Об этом РИА Новости рассказал источник.

По его словам, работники СБУ жили в ЛНР до 2014 года, а теперь экстренно пытаются продать свои жилища. Для этого даже пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов, из-за чего страдают обычные граждане.

«Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики», — рассказал собеседник агентства.

В СБУ понимают, что Украина не сможет вернуть ЛНР, как и другие территории, которые теперь являются частью России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене.