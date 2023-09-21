ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 7 0

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

В ночь с 20 на 21 сентября российские силы нанесли удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате нанесенной атаки были уничтожены объекты военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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