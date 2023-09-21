«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 79 0

Поплавская: женщины распарывают свои свадебные платья, чтобы сплести сети

«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские волонтеры помогают военным всеми возможными способами.

Актриса Яна Поплавская, чей сын принимается участие в СВО, не смогла остаться в стороне и помогает российским военнослужащим, как может. Об этом артистка рассказала в беседе с Вячеславом Манучаровым.

По словам актрисы, вместе со своей подругой они шьют спальные мешки, покупают парашюты и плетут маскировочные сети. Однако с последним порой бывают сложности — во многих магазинах нет белых сетей, которые нужны зимой. Волонтерам приходится выходить из ситуации самыми разными способами.

Поплавская вспомнила, что однажды ее приятель пригласил к женщинам, которые плели такие сети. Тогда актриса не сразу поняла, что за белые ленты лежат в помещении. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что это — свадебные платья женщин.

Идея резать памятные наряды пришла девушке, чей муж через три дня после свадьбы ушел на СВО. Спустя какое-то время он написал супруге, что не хватает сетей. И та нашла выход.

«Эта девчонка молодая говорит: „Женщины, бабушки, мамы, везите свадебные платья“. У многих женщин они висят, ну поэтому женщины и отличаются от мужчин, поэтому женщина плачет, но стоит», — вспоминает Поплавская.

Актриса рассказывает, как в помещении, где работают волонтеры, размещаются станки, нарезающие свадебные платья, фату и остальные ткани. Через какое-то время они превратятся в сети, укрывающие российскую технику будущей зимой.

«В какой стране есть такой народ? В какой стране есть такие женщины, которые из свадебных платьев, не имея ничего, решили плести сети? Это любовь, это надежда, это свадьба. На лучшую жизнь, на все», — уверена Поплавская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал героями участников специальной военной операции.

Тема:
Спецоперация
21 сент
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
21 сент
В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»
21 сент
«Было бы ошибкой»: на Западе перестали рассчитывать на контрнаступление ВСУ
21 сент
«Валюта контрнаступления»: в США заявили об огромных потерях ВСУ у Работино
21 сент
Новая реальность: почему Зеленского ждет холодный прием в США
21 сент
ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский
21 сент
Защитники Донбасса за сутки отразили пять атак ВСУ в ДНР
21 сент
«Избитая армия Зеленского»: в США исключили шансы на победу ВСУ
21 сент
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
21 сент
Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Международный молодежный ядерный форум открылся в Обнинске
20:39
США заявили, что не будут передавать Украине ракеты ATACMS
20:30
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
20:12
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
20:10
Путин заявил о росте числа молодых людей до 9,7 млн к 2035 году
20:07
Не в сети: жители Ростовской области столкнулись со сбоями в мобильной связи

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России