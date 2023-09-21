Российские волонтеры помогают военным всеми возможными способами.

Актриса Яна Поплавская, чей сын принимается участие в СВО, не смогла остаться в стороне и помогает российским военнослужащим, как может. Об этом артистка рассказала в беседе с Вячеславом Манучаровым.

По словам актрисы, вместе со своей подругой они шьют спальные мешки, покупают парашюты и плетут маскировочные сети. Однако с последним порой бывают сложности — во многих магазинах нет белых сетей, которые нужны зимой. Волонтерам приходится выходить из ситуации самыми разными способами.

Поплавская вспомнила, что однажды ее приятель пригласил к женщинам, которые плели такие сети. Тогда актриса не сразу поняла, что за белые ленты лежат в помещении. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что это — свадебные платья женщин.

Идея резать памятные наряды пришла девушке, чей муж через три дня после свадьбы ушел на СВО. Спустя какое-то время он написал супруге, что не хватает сетей. И та нашла выход.

«Эта девчонка молодая говорит: „Женщины, бабушки, мамы, везите свадебные платья“. У многих женщин они висят, ну поэтому женщины и отличаются от мужчин, поэтому женщина плачет, но стоит», — вспоминает Поплавская.

Актриса рассказывает, как в помещении, где работают волонтеры, размещаются станки, нарезающие свадебные платья, фату и остальные ткани. Через какое-то время они превратятся в сети, укрывающие российскую технику будущей зимой.

«В какой стране есть такой народ? В какой стране есть такие женщины, которые из свадебных платьев, не имея ничего, решили плести сети? Это любовь, это надежда, это свадьба. На лучшую жизнь, на все», — уверена Поплавская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал героями участников специальной военной операции.