В США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта

В США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине

Фото: Reuters / RFE RL SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон показал истинное отношение партнеров к нему.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США и выступление на Генассамблее ООН показала, что страны-партнеры растеряли энтузиазм, а население Запада и вовсе его ненавидит. И это ведет к новому этапу развития украинского кризиса — завершающему. Такое мнение высказал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X.

«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН… И рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал он.

Военный эксперт не исключает, что причиной нынешнего отношения к Зеленскому, в частности и киевскому режиму в целом, может быть тотальное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией. Неудача на поле боя настолько очевидна, что боевики уже не могут не то что воевать, а даже создавать видимость выполнения приказов командования.

Накануне Владимиру Зеленскому не удалось выступить в Конгрессе США, его остановил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Объяснил отказ дипломатично, насколько это возможно, отсутствием времени у парламентариев. За этим последовал еще один отказ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что в новом пакете военной помощи Киеву не будет запрошенных оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Генассамблее ООН встретили российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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