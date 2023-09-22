Байден: танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе

Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден, утвердив новый пакет помощи для киевского режима.

Кроме того, по словам американского лидера, США расширят поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Также от американцев будут отправлены новые батареи системы HAWK.

В список также вошли:

ракеты AIM-9M для ПВО;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

ЗРК Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-милиметровые артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные;

105-милиметровые артиллерийские боеприпасы;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических машин;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.

«Я рассчитываю на здравое суждение Конгресса Соединенных Штатов. Альтернативы (продолжению оказания помощи. — Прим ред.) нет», — заявил Байден.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не будут передавать Украине ракеты ATACMS.