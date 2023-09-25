Преодолеваем все препятствия: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 178 0

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают спецоперацию по защите Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танки Т-90м «Прорыв» выдвигаются на боевую позицию и уничтожают технику ВСУ, отразив атаку. Сложность боевой работы на этом направлении обусловлена не только интенсивностью ежедневного огневого противостояния, но и непростым рельефом местности. Линия боевого соприкосновения проходит между двумя высотами. Проявляя мужество, отвагу и хладнокровие, гвардейцы-танкисты, ведя прицельный огонь по противнику прямой наводкой, нанесли ему большой урон, заставив отказаться от дальнейшего продвижения в сторону оборонительных позиций тульских десантников.

РСЗО «Град» круглосуточно оказывают артиллерийскую поддержку десантно-штурмовым подразделениям, уничтожают выявленные цели противника — позиции артиллерии, опорные пункты, скопления военной техники и живой силы противника. Корректировка огневого поражения выявленных целей, находящихся на расстоянии в несколько десятков километров, ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. После выполнения огневой задачи, чтобы уйти от «ответки» противника, расчет РСЗО сразу же приступает к смене боевых позиций.

Тема:
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