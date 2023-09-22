Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью

|
Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 38 0

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В Минобороны отчитались об успешном уничтожении вражеского дрона.

В Белгородской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по региону. Об этом рассказали в Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа. Все обстоятельства уточняются.

«22 сентября около 17:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Приграничные регионы РФ также подвергаются атакам ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танк ВСУ обстрелял село в Брянской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 сент
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
22 сент
Во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон»
22 сент
Один военный погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе
22 сент
Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow
22 сент
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ у Крыма и Туапсе
20 сент
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
19 сент
МО РФ: удалось успешно сбить беспилотник над Орловской областью
19 сент
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
19 сент
Гладков: в Шебекинском округе сбит беспилотник на подлете к городу
19 сент
МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области
+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

18:25
«Очень вредна»: офтальмолог назвала главную привычку, портящую зрение
18:12
По данным Международного трибунала: Лавров подарил книгу о зверствах ВСУ генсеку ООН
18:00
А что, если? ТОП-5 интересных книг в жанре альтернативной истории
17:51
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
17:48
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
17:48
Чувство локтя: в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России