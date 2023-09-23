Белый дом ведет переговоры по крупной поставке оружия Вьетнаму

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Алина Крылова
Алина Крылова 67 0

Грядущая сделка должна стать одной из самых масштабных в истории сотрудничества между странами.

Белый дом ведет переговоры по крупной поставке оружия Вьетнаму

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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Вашингтон ведет переговоры о передаче крупнейшего пакета оружия Вьетнаму. На такой жест США решились после рабочего визита Джо Байдена в страну, прошедшего в десятых числах сентября.

По информации Reuters, уже сейчас сделка находится на ранней стадии переговоров, но источники журналистов предполагают, что самое мощное оружие Вьетнам может получить от США уже к 2024 году. Полные условия официальной беседы источники не раскрыли, однако наиболее очевидно, что в свое распоряжение страна-партнер Белого дома получит истребители F-16.

Ожидается, что самолеты помогут Вьетнаму в войне с Китаем.

«Пакет вооружения (в рамках сделки — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море», — гласит сообщение.

Примечательно, что до недавнего момента в распоряжении вьетнамской армии было оружие из России. Если сделка Вьетнама и США состоится, Китай вынужден будет разрабатывать новый план.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае не планируют идти на уступки по тайваньскому вопросу.

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