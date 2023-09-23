Не стоит ждать чудес: помогут ли американские танки Abrams Украине на СВО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 199 0

Военный эксперт Кнутов: Украина быстро потеряет подаренные США танки Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Löb; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бронетехника из США скоро поступит в зону спецоперации. Спасет ли она печальное положение киевского режима?

Уже скоро американские танки Abrams должны приехать «спасать» безнадежное положение ВСУ. Но правда ли они помогут украинским вооруженным силам? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить о танках Abrams, то они должны быть поставлены в ближайшее время. Уже почти год прошел с того момента, как США анонсировали это. Поставка будет первых десяти машин в начале. Но начальник Главного управления разведки Украины Буданов правильно сказал, что от этих танков не следует ждать каких-то чудес. Их будут уничтожать так же, как уничтожают сейчас Leopard и Challenger», — заявил эксперт.

Единственный расклад, при котором Abrams могут помочь — это тщательно спланированная операция с участием этих танков. Но украинская армия недостаточно обучена, чтобы устраивать подобные мероприятия.

У американских танков вряд ли получится перевернуть ход спецоперации. У украинцев будет один верный способ воспользоваться Abrams. Это эксплуатировать их с закрытых позиций, как самоходные артиллерийские установки.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина подписала приговор американским танкам Abrams.

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