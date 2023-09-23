«Нанесет удар»: Россия будет вынуждена ответить на поставки ATACMS ВСУ

Риттер считает, что Россия ответит ударом на поставки ATACMS Украине
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
ВС РФ могут уничтожить критическую инфраструктуру Украины из-за американских поставок.
Вашингтон собирается поставить киевскому режиму оперативно-тактические комплексы ATACMS. Но такое решение полностью провальное, потому что Москва просто стоять и смотреть не будет.
В ответ на поставки ATACMS Россия будет вынуждена уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Таким мнением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится», — сообщил бывший военный.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, угрожают ли РФ американские ракеты ATACMS.
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