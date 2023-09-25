Украина — страна террора: как официальный Киев убивает героев
С 2014 года СБУ устраивают теракты с целью уничтожить несогласных
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Одно из направлений, где предполагается активно привлекать ветеранов спецоперации — просветительские проекты и воспитание подрастающего поколения.
Одно из направлений, где предполагается активно привлекать ветеранов специальной военной операции (СВО) — просветительские проекты и воспитание подрастающего поколения. Кому как не им объяснять школьникам и студентам, что такое хорошо и что такое плохо, против кого мы сражаемся и за что? Репортаж подготовил корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Запорожская область. ФСБ и полицейские задерживают пособника украинских террористов. Он собирал взрывные устройства для ДРГ.
Луганщина. Силовики находят тайник — националисты готовили теракт. Задержанных курировали офицеры СБУ. Цель — убийства мирных граждан. В таком теракте едва не погиб Максим Зубарев, глава Акимовки.
Первое интервью после покушения. В апреле в Мелитополе его автомобиль взорвали украинские террористы. Зубарева спасатели буквально вырезали из раскуроченной легковушки. Месяцы в больнице. Сейчас — идет на поправку. Лишился ноги. На руках — следы от осколков.
С 2014 года десятки терактов с единственной целью — уничтожить несогласных. В СБУ еще в 2015 году было создано пятое управление по физическому устранению противников режима. Бывший шеф СБУ открыто хвастался этим западным журналистам. Максима Зубарева тоже убивали по приказу из Киева.
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