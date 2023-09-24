Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Ситуацию прокомментировал губернатор региона.
Фото: Симоненкова Татьяна / ТАСС
Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, в результате чего пострадало административное здание в Центральном округе Курска. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, удар привел к незначительным разрушениям крыши здания. О пострадавших или других разрушениях не сообщается.
Старовойт также отметил, что после ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб. Они занимаются ликвидацией последствий.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты ПВО сбили ракету ВСУ в Севастополе.
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