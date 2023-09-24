«А что толку?» — на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Соскин назвал провалом поездки президента Зеленского на Запад

«А что толку?» — на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Польше украинского лидера и вовсе «опустили по полной программе», считают соотечественники.

Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы назвал провалом поездки действующего президента страны Владимира Зеленского на Запад. По словам Олега Соскина, они не принесли никаких результатов.

«А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», — прокомментировал он ситуацию в своем личном блоге на YouTube.

Соскин напомнил, как Зеленскому аплодировали в Канаде или год назад после его выступления в США, однако, отметил он, политику сегодня начали давать только пустые обещания. При этом никакой существенной помощи ему не предлагают.

Бывший советник Кучмы также обратил внимание на ухудшающиеся польско-украинские отношения. По его словам, Варшава «опустила Зеленского по полной программе».

Отношения между Украиной и Польшей последнее время стремительно накаляются. Президент Польши Анджей Дуда ранее сравнил Украину с утопающим, который может утащить на дно любого, а после начал игнорировать своего украинского коллегу Зеленского — их встреча на полях Генассамблеи ООН так и не состоялась.

Польский премьер Матеуш Моравецкий накануне обратился к Зеленскому и потребовал его никогда не оскорблять поляков. Высказался он на фоне обиды Зеленского после отказа Варшавы предоставлять помощь Киеву.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на России отразится смена вектора Польши по Украине

Тема:
Спецоперация
24 сент
Российские войска улучшили положение на донецком направлении
24 сент
Экс-премьер Украины назвал причину сохранения власти Зеленским
24 сент
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
24 сент
«Смертельный вызов»: на Западе признали превосходство российского оружия
24 сент
Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки
24 сент
Кабмин России выделил фонду «Защитники Отечества» пять миллиардов рублей
24 сент
«Трудности для Украины»: в США назвали причину «пробуксовки» контрнаступления ВСУ
24 сент
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
24 сент
Войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
24 сент
Настигло прозрение? Дезертировавший раненый сержант раскрыл ужасы службы в ВСУ
+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
Сплошная череда неловкостей: разочарование Запада в Зеленском набирает обороты
20:37
Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Свердловской области
20:21
Пропавшего режиссера Никанорова, предположительно, нашли мертвым
20:05
«А что толку?» — на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны
19:54
«Незабываемое зрелище»: Анастасия Волочкова раскрыла детали нового романа
19:41
В результате пожара на шахте в Китае погибло 16 человек

Сейчас читают

Вышли на след: где может находиться пропавший режиссер Никаноров
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Потеря человеческой жизни: пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России