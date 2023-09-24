МО РФ: украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
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Аппарат был самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Над Брянской областью успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пресечена попытка террористического акта. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили дрон.
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