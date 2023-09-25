В США предупредили Украину о потере военных аэродромов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Офицер Макгрегор: РФ уничтожит аэродромы вместе с Су-24 на Западной Украине

В США предупредили Украину о потере военных аэродромов

Фото: www.globallookpress.com / wikipedia.org Mike Freer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

А вместе с ними киевский режим рискует лишиться Су-24.

Россия ответит на удары ракетами Storm Shadow, которые выпускались с украинских самолетов Су-24. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Бывший военный предупредил, что аэродромы на Западной Украине рискуют быть уничтоженными.

«Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — порассуждал Макгрегор.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ используют мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые с легкостью выведут из строя американские ракеты ATACMS.

Тема:
Спецоперация
25 сент
В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков
25 сент
«Бесполезны для Украины»: западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ
25 сент
Момент падения украинской ракеты попал на видео
25 сент
В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм
25 сент
Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
25 сент
ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском
25 сент
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
25 сент
СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США
25 сент
Украинские боевики обстреляли Краснодон в ЛНР, детей эвакуируют
25 сент
В МИД Финляндии признали, что санкции Запада нацелены на простых россиян
+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«Пусть будет так всегда»: Проскурякова впервые высказалась после госпитализации Николаева
18:02
Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре
17:53
На концерте рок-группы Mötley Crüe в США произошла перестрелка
17:42
Минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар»
17:38
В США предупредили Украину о потере военных аэродромов
17:24
В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков

Сейчас читают

Большой драматический театр сообщил о смерти пропавшего режиссера Никанорова
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»
Время шиковать: блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России