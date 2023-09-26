Грозный истребитель Су-34: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы Су-34 на краснолиманском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Боевая работа десантников
Штурмовые отрядов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно работают в зоне специальной военной операции с самого ее начала. На опубликованных российским оборонным ведомством кадрах бойцы с помощью беспилотника обнаружили взводный опорный пункт украинских боевиков. По их местоположению был нанесен огневой удар.
После этого штурмовой отряд десантников осуществил захват опорного пункта противника в лесном массиве. В результате националисты отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Многофункциональные Су-34 уже не раз доказывали свою эффективность в ходе спецоперации. Так, на краснолиманском направлении экипажи истребителей точными ударами поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику украинских боевиков. Для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы.
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