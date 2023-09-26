Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

За сутки таже перехвачены несколько снарядов и авиационных бомб.

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

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Тема:
Спецоперация

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, а также противорадиолокационную ракету HARM производства США.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сентябрь в зоне СВО уничтожены свыше 17 тыс боевиков ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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