Залп из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Минобороны РФ показало кадры работы «Градов» на краснолиманском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Реактивная система залпового огня «Град»

Российское вооружение уже давно доказало свою эффективность в ходе спецоперации. В их числе и система «Град».

Минобороны показало кадры работы расчета этой боевой машины на краснолиманском направлении. Артиллеристы залпом реактивных снарядов уничтожили скопление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дистанции более 14 километров.

Штурмовик Су-25

Киевский режим жалуется на господство российской авиации в воздухе. Оно и понятно — наши летчики максимально слаженно и профессионально выполняют свои задачи.

Минобороны показало кадры очередного вылета штурмовиков Су-25 южно-донецком направлении. Летчики нанесли ракетные авиационные удары по позициям противника. В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.

Тема:
Спецоперация
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Залп из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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