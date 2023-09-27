Артиллерийские дуэли: расчеты гаубиц Д-30 громят боевиков ВСУ на соледарском направлении

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Расчеты гаубиц Д-30 громят боевиков ВСУ на соледарском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Противник пытается прорвать оборону, но безуспешно.

Артиллерийские дуэли не стихают и в районе АртЕмовска. Там налеты националистов отражают гаубицы Д-30. Надежная техника, проверенная временем, демонстрирует высокую эффективность. А расчеты орудий — отличную боевую выучку. За работой артиллеристов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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Артиллерийские дуэли: расчеты гаубиц Д-30 громят боевиков ВСУ на соледарском направлении

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