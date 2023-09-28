В пыль: как российские артиллеристы громят позиции ВСУ на северском направлении

Эфирная новость 49 0

Российские артиллеристы громят позиции ВСУ на северском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики продолжают терпеть неудачи в попытках проведения контрнаступления.

На северском направлении контрбатарейную борьбу ведут наши артиллеристы. Постоянные удары мощных гаубиц превращают в пыль позиции ВСУ, откуда те готовят вылазки диверсантов. Огонь корректируют с помощью беспилотников.

Это позволяет наносить настолько точные удары, что зачастую можно увидеть как взрываются вражеские склады с вооружением. В этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР была пресечена попытка ВСУ провести разведку боем.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
28 сент
«Неутешительная реальность»: США открывают новые фронты против РФ из-за Украины
28 сент
Российские бойцы вынудили боевиков ВСУ отступать у Новодонецкого
28 сент
Мощный удар «Солнцепека»! Лучшее видео из зоны СВО за день
28 сент
На Украине признали бесполезность Taurus и ATACMS против России
28 сент
Самоуничтожение: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
28 сент
Опубликованы кадры уничтожения украинских боевиков под Херсоном
27 сент
Будут гореть: российский боец раскрыл слабые места танков Abrams
27 сент
Круглосуточная работа: Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье
27 сент
В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
27 сент
Российские военные за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении
+8° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
«Неутешительная реальность»: США открывают новые фронты против РФ из-за Украины
8:29
Искусственный интеллект научился распознавать инопланетную жизнь с точностью 90%
8:16
Байден против Трампа: кто победит на выборах в США в 2024 году
8:13
Перестрелка в Дагестане обернулась трагедией: виновные найдены?
8:01
От наказания не уйдут: телефонных мошенников начнут выявлять по-новому
7:48
«Стал плоскостопным»: как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву на съемках

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России