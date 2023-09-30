«Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине

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Алина Крылова
Алина Крылова 206 0

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

«Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной медленно, но верно роет себе могилу.

Еще недавно в прессе активно обсуждали, что поведение Владимира Зеленского может навсегда отвернуть от него западных партнеров. Теперь у Вашингтона и Европы появилась еще одна предпосылка для радикальных действий.

В YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что не желающий упустить власть из рук Зеленский превратил страну в концлагерь, в котором уже содержатся мужчины. По соображениям Соскина, в скором времени от рук президента падут и женщины.

«Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда», — отметил он.

Главным мотивом происходящего с Зеленским Соскин назвал личную выгоду главы государства. По словам чиновника, президенту Украины выгодно, чтобы уехавших из страны граждан не признавали беженцами. Для них это будет означать возвращение назад и неизбежность участия в военных действиях. Такая тактика никак иначе, кроме как преступной, называться просто не может, подчеркнул Соскин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о страшном сценарии развития украинского конфликта.

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