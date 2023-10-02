В ходе выполнения боевых задач расчетами САУ применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На Купянском направлении покоя нацистам не дают разведчики соединения Западного военного округа (ЗВО). Они вскрыли замаскированные позиции врага и скопление техники. После передачи координат, по ним нанесли удар артиллеристы.

Артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

На боевые позиции выходят самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», «Гиацинт-С» и «Акация». В ходе выполнения боевых задач расчетами САУ применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

Отвагу в бою показывают и мобильные группы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации. Так, в заброшенных дачах был обнаружен наблюдательный пункт ВСУ. Ставропольские десантники тут же выехали для выполнения боевой задачи. На автомобилях «багги» они незаметно подкрались к врагу и, осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», установленного непосредственно на автомобиле, ликвидировали противника на правом берегу Днепра.