«Их выдает тепло тел»: спайперы ВСУ не могут спрятаться от российских дронов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

NYT: дроны ВС РФ успешно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

«Их выдает тепло тел»: спайперы ВСУ не могут спрятаться от российских дронов

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Украинские нацисты высоко оценивают боевые возможности российской армии.

Украинские снайперы не могут укрыться от российских дронов на фронте. Беспилотники ВС РФ успешно рассекречивают их позиции, несмотря на маскировку. Об этом пишет издание The New York Times.

Авторы уточнили, что есть много способов вычислить снайпера. Например, его выдает пыль и дым, поднимающиеся после выстрела. Однако современные дроны оснащены аппаратурой, которая позволяет раскрыть позицию боевика еще до того, как он возьмет в руки оружие и начнет работать по целям.

«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции», — написано в статье.

Украинские нацисты, в свою очередь, высоко оценивают умения снайперов ВС РФ. Один из боевиков отметил, что противника никогда нельзя недооценивать.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что у боевиков ВСУ нашли устойчивую к антибиотикам инфекцию.

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