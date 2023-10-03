Будет ли в России вторая волна мобилизации в 2023 году?

Шойгу заявил об отсутствии планов у Генштаба по дополнительной мобилизации
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Достаточно ли военных в рядах ВС для проведения спецоперации на Украине?
Генеральный штаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством российской армии.
«Планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал он.
Благодаря патриотизму россиян, подчеркнул Шойгу, ряды войск РФ активно пополняются.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал ВСУ. По словам главы Минобороны России, наши солдаты нанесли серьезный урон противнику в зоне СВО.
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