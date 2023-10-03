Будет ли в России вторая волна мобилизации в 2023 году?

Достаточно ли военных в рядах ВС для проведения спецоперации на Украине?

Генеральный штаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством российской армии.

«Планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал он.

Благодаря патриотизму россиян, подчеркнул Шойгу, ряды войск РФ активно пополняются.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал ВСУ. По словам главы Минобороны России, наши солдаты нанесли серьезный урон противнику в зоне СВО.