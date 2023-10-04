Военная усталость: почему Украина находится в отчаянии и кто в этом виноват
Bild: Украина в отчаянии из-за нехватки оружия и провала контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Ситуация для страны становится более угрожающей, но в чем причина?
Украинское правительство находится в отчаянии из-за нехватки поставляемых вооружений и провала контрнаступления. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Автор статьи утверждает, что настроение у киевских властей сейчас переменчивое. Лидеры, с одной стороны, выражают благодарность за помощь западным союзникам, но с другой — недовольство в связи с недостаточным количеством оружия и темпами их поставок.
«Существующая „военная усталость“, то есть отсутствие интереса к событиям на Украине, представляет собой одну из самых больших опасностей для страны. Ситуация в настоящее время стала более угрожающей», — говорится в публикации.
Желаемого успеха на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ) добиться не могут, так как для этого им не хватает вооружения. Военная поддержка оказалась не такой масштабной, как ожидали киевские власти. В этом правительство видит причину провала контрнаступления.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ.
- 4 окт
- Журналистку Овсянникову осудили за фейки о российской армии
- 4 окт
- Корреспондент «Известий» Еремин показал работу военных медиков на передовой
- 4 окт
- «Новая система траншей»: как ВСУ пытаются создать линию обороны вокруг Купянска
- 4 окт
- На западе Крыма при попытке высадки уничтожены украинские диверсанты
- 4 окт
- В небе России за ночь уничтожен 31 украинский беспилотник
- 4 окт
- Как российские гаубицы Д-30 уничтожают неприятеля: лучшее видео из зоны СВО
- 4 окт
- Рядом с «Проходом дьявола»: что происходит на передовой в Клещеевке
- 3 окт
- Поставили перед фактом: Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ
- 3 окт
- Американцы «раскрыли» тактику ВСУ: для чего Украина использует фальшивые гаубицы
- 3 окт
- Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина
Читайте также
71%
0.79 104.06
0.19
Нашли ошибку?