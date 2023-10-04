Ситуация для страны становится более угрожающей, но в чем причина?

Украинское правительство находится в отчаянии из-за нехватки поставляемых вооружений и провала контрнаступления. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Автор статьи утверждает, что настроение у киевских властей сейчас переменчивое. Лидеры, с одной стороны, выражают благодарность за помощь западным союзникам, но с другой — недовольство в связи с недостаточным количеством оружия и темпами их поставок.

«Существующая „военная усталость“, то есть отсутствие интереса к событиям на Украине, представляет собой одну из самых больших опасностей для страны. Ситуация в настоящее время стала более угрожающей», — говорится в публикации.

Желаемого успеха на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ) добиться не могут, так как для этого им не хватает вооружения. Военная поддержка оказалась не такой масштабной, как ожидали киевские власти. В этом правительство видит причину провала контрнаступления.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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